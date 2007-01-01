Калиниченко Екатерина Андреевна

Авторский лекционно-практический семинар доктора Корытнюк А.Я. - "Заболевания тканей парадонта - эффективная клиническая тактика и выбор схемы лечения", г. Москва, 2012 г.

Лекционный семинар "Современные тенденции в стоматологии, советы и рекомендации для упрощения и повышения качества лечения", учебный центр "ULTRADENT" г.Москва, 2012 г.

Авторский курс доктора Шпак Т. А. "Эффективная эргономичная эндодонтия - составляющие успеха. Базовые концепции и инновационные инструменты M2 и Reciproc. Необходимость использования микроскопа в эндодонтии. Значение визуального контроля и бестеневого освещения. Трехмерная пломбировка системы каналов - преимущества и недостатки, алгоритм, материалы и приборы BeeFill 2 в 1", г. Владивосток, 2013 г.