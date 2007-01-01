Калиниченко Екатерина Андреевна

ВГМУ, Стоматологический факультет, 2009 г. окончания
Интернатура по специализации "Стоматолог общей практики", 2010 г.
Первичные специализации "Терапевтическая стоматология", "Детская стоматология", 2011 г.
Курсы повышения квалификации
Авторский лекционно-практический семинар доктора Корытнюк А.Я. - "Заболевания тканей парадонта - эффективная клиническая тактика и выбор схемы лечения", г. Москва, 2012 г.
Лекционный семинар "Современные тенденции в стоматологии, советы и рекомендации для упрощения и повышения качества лечения", учебный центр "ULTRADENT" г.Москва, 2012 г.
Авторский курс доктора Шпак Т. А. "Эффективная эргономичная эндодонтия - составляющие успеха. Базовые концепции и инновационные инструменты M2 и Reciproc. Необходимость использования микроскопа в эндодонтии. Значение визуального контроля и бестеневого освещения. Трехмерная пломбировка системы каналов - преимущества и недостатки, алгоритм, материалы и приборы BeeFill 2 в 1", г. Владивосток, 2013 г.
Семинар доктора Мельниковой О.А. "Междисциплинарный комплексный подход в ведении детского приема в стоматологической клинике" , г. Владивосток, 2014 г.
Авторской курс доктора Кондратьевой В.А "Минимальная инвазия - путь к максимальной эстетике и долговечности прямой реставрации", г. Владивосток, 2015 г.
