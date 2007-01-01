  1. Главная
Калиниченко Екатерина Андреевна
10
23

Стоматолог-терапевт
Стаж 14 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2007 г. окончания
  • ВГМУ, Стоматологический факультет, 2009 г. окончания
  • Интернатура по специализации "Стоматолог общей практики", 2010 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • Авторский лекционно-практический семинар доктора Корытнюк А.Я. - "Заболевания тканей парадонта - эффективная клиническая тактика и выбор схемы лечения", г. Москва, 2012 г.
  • Лекционный семинар "Современные тенденции в стоматологии, советы и рекомендации для упрощения и повышения качества лечения", учебный центр "ULTRADENT" г.Москва, 2012 г.
  • Авторский курс доктора Шпак Т. А. "Эффективная эргономичная эндодонтия - составляющие успеха. Базовые концепции и инновационные инструменты M2 и Reciproc. Необходимость использования микроскопа в эндодонтии. Значение визуального контроля и бестеневого освещения. Трехмерная пломбировка системы каналов - преимущества и недостатки, алгоритм, материалы и приборы BeeFill 2 в 1", г. Владивосток, 2013 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Dentium
ул. Строительная 2-я, 12
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Пионер
ул. Верхнепортовая, 32
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
23 отзыва

