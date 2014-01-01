  1. Главная
Калиниченко Александр Викторович
Врач ЛФК
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный федеральный университет, 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • Клинический образовательный комплекс STROKE 2016
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • С 2014 года реабилитационный центр ДВФУ
Адреса и стоимость приёма
ProЗдоровье
ул. Некрасовская, 90
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
По запросу
Первичный приём детей
Врач ЛФК
По запросу
0 отзывов

