Калиниченко Александр Викторович
6.0
0
Калиниченко Александр Викторович
Врач ЛФК
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Дальневосточный федеральный университет, 2014 г.
Курсы повышения квалификации
Клинический образовательный комплекс STROKE 2016
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
С 2014 года реабилитационный центр ДВФУ
Адреса и стоимость приёма
ProЗдоровье
ул. Некрасовская, 90
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
По запросу
Первичный приём детей
Врач ЛФК
По запросу
0 отзывов
Запись по телефону
