Калина Лидия Александровна
6.3
1
Калина Лидия Александровна
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
1 отзыв
Похожие специалисты
Росинский
Сергей Михайлович
УЗИ-специалист
,
Зав. отделением
9.2
11
Записаться
Зиганшин
Дмитрий Валерьевич
УЗИ-специалист
,
Травматолог-ортопед
10
19
Записаться
Симонова
Татьяна Юрьевна
Гинеколог
,
УЗИ-специалист
6.3
1
Записаться
