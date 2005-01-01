  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Калин Сергей Сергеевич
Калин Сергей Сергеевич
6.5
2

Калин Сергей Сергеевич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 18 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Стоматологический факультет ДВГМУ, г.Хабаровск, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Колот
пр-т Острякова, 1
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи