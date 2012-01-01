Калёнова Елена Андреевна

  1. Главная
10
22

Массажист
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж 2012 - 2015, медицинская сестра по массажу
Курсы повышения квалификации

Участие в ассоциациях

Опыт работы

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
пр-т Океанский, 35
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
22 отзыва

