Калёнова Елена Андреевна
10
22
Калёнова Елена Андреевна
Массажист
Стаж не указан
Победитель краевого профессионального конкурса массажистов Абилимпикс (2019)
Информация о враче
Образование
Владивостокский базовый медицинский колледж 2012 - 2015, медицинская сестра по массажу
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
пр-т Океанский, 35
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
