Калекова Назиброла Викторовна
6.3
1

Калекова Назиброла Викторовна

Педиатр
Стаж 37 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Педиатрия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв

