  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Калашникова Мария Дмитриевна
Калашникова Мария Дмитриевна
6.3
1

Калашникова Мария Дмитриевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 9 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ , лечебный факультет, выпуск 2015 г.
  • Интернатура по специальности оториноларингология 2016 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Член НМАО (национальной медицинской ассоциации оториноларингологов)
Опыт работы
  • КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ», 2016-2018 гг
  • МЦ «Асклепий» с 2018 года по настоящее время
  • МЦ «Дельфин» с 2020 года по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1500 р
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1300 р
Вторичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1300 р
Дельфин
ул. Союзная, 17
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1500 р
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1300 р
Вторичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1300 р
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи