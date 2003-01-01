Врачи
Кадрова Татьяна Александровна
6.0
0
Кадрова Татьяна Александровна
Терапевт
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Лечебный факультет, ВГМИ, 1986 г. окончания
Интернатура по терапии, городская больница №1, г. Черногорск, Красноярского Края, 1986 - 1987 гг.
Курсы повышения квалификации
СЦ по экстрагенитальной патологии, г. Хабаровск, 2003 г.
Участие в ассоциациях
Участие в первой Общероссийской научно практической конференции « Здоровье женщины», г. Москва, 2010 г.
Опыт работы
Врач-терапевт, Красноярский край, 1988 - 1991 гг.
Женская консультация женской консультации МУЗ «Поликлиника No 7» г. Владивосток, с 1992 г.
В 2007 году - реорганизация: объединение с МУЗ «Родильный дом №4 г. Владивостока» где работает по настоящее время.
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Владивостокского родильного дома №4
пр-т Острякова, 6
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
