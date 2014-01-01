Врачи
Владивостока
Кадров Юрий Альбертович
Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Хирургия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Хирург
Похожие специалисты
Полежаев
Александр Анатольевич
Онколог
Хирург
Торакальный хирург
8.4
Ожерельев
Евгений Викторович
Флеболог
Хирург
Сердечно-сосудистый хирург
10
Букарев
Александр Владимирович
Хирург
9.2
12
