Кацевич Елена Степановна
6.0
2
Кацевич Елена Степановна
Педиатр
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1996 г. окончания
Интернатура, ВГМУ на Кафедре детских инфекций, 1996 - 1997 гг.
Курсы повышения квалификации
СЦ "Педиатрия", ФГБОУ ВО "Северо-западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова, 2012 г.
СЦ "Педиатрия", ФГБОУ ВО "Северо-западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Заведующая инфекционным отделением, Преображенская больница (Районная больница п. Преображение), 1997 - 2001 гг.
Врач-педиатр, МУЗ Детская поликлиника №8, 2001 - 2017 гг.
Врач-педиатр, Детская клиника "Алёнка", 2017 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Алёнка
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
2 отзыва
