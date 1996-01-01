  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Кацевич Елена Степановна
Кацевич Елена Степановна
6.0
2

Кацевич Елена Степановна

Педиатр
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1996 г. окончания
  • Интернатура, ВГМУ на Кафедре детских инфекций, 1996 - 1997 гг.
Курсы повышения квалификации
  • СЦ "Педиатрия", ФГБОУ ВО "Северо-западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова, 2012 г.
  • СЦ "Педиатрия", ФГБОУ ВО "Северо-западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Заведующая инфекционным отделением, Преображенская больница (Районная больница п. Преображение), 1997 - 2001 гг.
  • Врач-педиатр, МУЗ Детская поликлиника №8, 2001 - 2017 гг.
  • Врач-педиатр, Детская клиника "Алёнка", 2017 г. - по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Алёнка
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи