Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Кабанова Лариса Алексеевна
6.0
0
Кабанова Лариса Алексеевна
Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Лечебный факультет, ВГМИ, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Член ассоциации гинекологов-эндокринологов
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №4
ул. Алеутская, 38
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Алексеенко
Юрий Федорович
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
10
19
Записаться
Бандур
Наталья Николаевна
Остеопат
,
Психолог
,
Акушер-гинеколог
10
16
Записаться
Тарасова (Постнова)
Ольга Юрьевна
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
,
Гинеколог-онколог
,
Врач ультразвуковой диагностики
10
32
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...