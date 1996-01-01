  1. Главная
Кабанцев Владимир Васильевич
6.3
1

Кабанцев Владимир Васильевич

УЗИ-специалист, Хирург
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, лечебный факультет, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • II Центральный военный клинический госпиталь им. П.В.Мандрыка, г. Москва, ТУ «Ультразвуковая диагностика заболеваний органов брюшной полости и забрюшинного пространства», 1989 г.
  • НИИ урологии МЗ РФ, г.Москва, ТУ «Первичная подготовка специалиста по ультразвуковой диагностике в уронефрологии», 1994 г.
  • НЦ хирургии РАМН, г.Москва, ТУ «Современные методы ультразвуковой диагностики в кардиологии, при заболеваниях органов брюшной попоете щитовидной и молочной желёз, в акушерстве и гинекологии», 1996 г.
Еще 7
Участие в ассоциациях
  • Член Европейский ассоциации сексуальной медицины
  • Участник некоммерческого медицинского партнёрства «Профи»
  • Член Российского общества онкоурологов
Опыт работы
  • Врач УЗД, городская клиническая больница № 2 («тысячекоечная»)
  • Врач УЗД отделения хирургии, дальневосточная центральная бассейновая больница («водников», ныне – ДВОМЦ ФМБА)
  • Врач УЗД, Медицинский центр ЭКО («Св.Мария»)
Еще 4
Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Хирург
По запросу
1 отзыв

