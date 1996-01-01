Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Кабанцев Владимир Васильевич
6.3
1
Кабанцев Владимир Васильевич
УЗИ-специалист
,
Хирург
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, лечебный факультет, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
II Центральный военный клинический госпиталь им. П.В.Мандрыка, г. Москва, ТУ «Ультразвуковая диагностика заболеваний органов брюшной полости и забрюшинного пространства», 1989 г.
НИИ урологии МЗ РФ, г.Москва, ТУ «Первичная подготовка специалиста по ультразвуковой диагностике в уронефрологии», 1994 г.
НЦ хирургии РАМН, г.Москва, ТУ «Современные методы ультразвуковой диагностики в кардиологии, при заболеваниях органов брюшной попоете щитовидной и молочной желёз, в акушерстве и гинекологии», 1996 г.
Владивостокский государственный медицинский университет, СЦ «Избранные вопросы ультразвуковой диагностики», 1997 г.
ТУ «Методы ультразвуковой диагностики акушерстве и гинекологии», НЦ акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН, г. Москва,1998 г.
СЦ «Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики», Владивостокский государственный медицинский университет, 2002 г.
ПП «Хирургия», Владивостокский государственный медицинский университет, 2003 г.
СЦ «Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики», Владивостокский государственный медицинский университет, 2007 г.
ПП «Ультразвуковая диагностика», Владивостокский государственный медицинский университет, 2008 г.
СЦ «Актуальные вопросы хирургии и организации хирургической помощи», Владивостокский государственный медицинский университет, 2008 г.
Еще 7
Участие в ассоциациях
Член Европейский ассоциации сексуальной медицины
Участник некоммерческого медицинского партнёрства «Профи»
Член Российского общества онкоурологов
Опыт работы
Врач УЗД, городская клиническая больница № 2 («тысячекоечная»)
Врач УЗД отделения хирургии, дальневосточная центральная бассейновая больница («водников», ныне – ДВОМЦ ФМБА)
Врач УЗД, Медицинский центр ЭКО («Св.Мария»)
Врач УЗД, Приморский краевой онкологический диспансер
Врач хирург отделения эндоскопической хирургии, Приморская краевая больница № 1
Врач УЗД, Медицинский центр «Мечников»
Врач УЗД, Медицинский центр «МедРосса»
Еще 4
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Хирург
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Митряшов
Константин Владимирович
Пластический хирург
,
Хирург
,
Травматолог-ортопед
8.6
1
Записаться
Трубина
Яна Владимировна
Хирург
,
Дерматовенеролог
,
Косметолог
6.0
0
Записаться
Романов
Андрей Иванович
Мануальный терапевт
,
Хирург
,
Профпатолог
,
Травматолог
,
Спортивный врач
9.0
11
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...