Кабалык Максим Александрович

Проводит диагностику (в т.ч. раннюю), лечение заболеваний суставов, системных заболеваний соединительной ткани, в том числе высокоэффективными методами локальной (внутрисуставной) терапии: введение гиалоурановой кислоты, противовоспалительных и хондростимулирующих препаратов, проводит терапию плазмой обогащенной тромбоцитами. Лечение проводится на основании персонифицированного подхода с учётом имеющихся заболеваний. Осуществляет диагностику и лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. Ведет приём пожилых, престарелых лиц и долгожителей в рамках гериатрической специализации.