Кабалык Максим Александрович
6.3
1

Кабалык Максим Александрович

Гастроэнтеролог, Ревматолог, Терапевт, Гериатр
Стаж 15 лет / Кандидат медицинских наук
Доступен вызов на дом
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №3
Доступен вызов на дом
ул. Луговая, 55
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Ревматолог
По запросу
Гастроэнтеролог
По запросу
Гериатр
По запросу
1 отзыв

