  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Изместьева Валентина Тимофеевна
Изместьева Валентина Тимофеевна
6.0
0

Изместьева Валентина Тимофеевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1962 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", 2010 г.
  • Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
Владивосток, ул. Русская, 55а стр. 1
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи