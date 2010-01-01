Врачи
Изместьева Валентина Тимофеевна
6.0
0
Изместьева Валентина Тимофеевна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1962 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", 2010 г.
Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
Владивосток, ул. Русская, 55а стр. 1
0 отзывов
