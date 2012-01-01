  1. Главная
Измайлова Олеся Викторовна
Измайлова Олеся Викторовна

Массажист
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж. Медицинская сестра, 2012 г.
  • Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Группа компаний Профи". Медицинский массаж, 2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Биомеханика
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
