Измайлова Олеся Викторовна
6.0
0
Измайлова Олеся Викторовна
Массажист
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
Владивостокский базовый медицинский колледж. Медицинская сестра, 2012 г.
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Группа компаний Профи". Медицинский массаж, 2020 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Биомеханика
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
0 отзывов
