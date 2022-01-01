  1. Главная
Ивин Даниил Вячеславович
6.0
0

Ивин Даниил Вячеславович

Хирург
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • 2022 г диплом ТГМУ "Врач-лечебник"
Курсы повышения квалификации
  • 2023 г - Первичная аккредитация "Лечебное дело", "Хирургия"
  • 2024г- Удостоверение о повышении квалификации "Основы профпатологии. Проведение предварительных и периодических медосмотров"
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
