Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Ивин Даниил Вячеславович
6.0
0
Ивин Даниил Вячеславович
Хирург
Стаж не указан
Прием взрослых с хирургической патологией.
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
2022 г диплом ТГМУ "Врач-лечебник"
Курсы повышения квалификации
2023 г - Первичная аккредитация "Лечебное дело", "Хирургия"
2024г- Удостоверение о повышении квалификации "Основы профпатологии. Проведение предварительных и периодических медосмотров"
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Шапкина
Анна Николаевна
Хирург
6.7
2
Записаться
Мартынов
Вадим Станиславович
Флеболог
,
Хирург
10
20
Записаться
Григорьев
Дмитрий Григорьевич
УЗИ-специалист
,
Уролог
,
Хирург
,
Уролог-андролог
7.8
6
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...