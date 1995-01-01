  1. Главная
Ивашко Олег Вадимович
Ивашко Олег Вадимович

Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 29 лет
Образование
  ВГМИ, Лечебный факультет, 1994 г. окончания
  Интернатура по специальности "Хирургия", ВГМИ, 1995 г.
  Профессиональная переподготовка "Сердечно-сосудистая хирургия", ВГМУ, 2007 г.
  Общее усовершенствование "Сердечно-сосудистая хирургия", 2012 г.
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Сосудистый хирург (ангиохирург)
