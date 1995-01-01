Врачи
Ивашко Олег Вадимович
5.7
1
Ивашко Олег Вадимович
Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 29 лет
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1994 г. окончания
Интернатура по специальности "Хирургия", ВГМИ, 1995 г.
Профессиональная переподготовка "Сердечно-сосудистая хирургия", ВГМУ, 2007 г.
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Сердечно-сосудистая хирургия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
По запросу
