Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Иващенко Елена Владимировна
6.0
0
Иващенко Елена Владимировна
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Береговая, 3
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Зуева
Мария Александровна
УЗИ-специалист
6.6
2
Записаться
Капацинская
Оксана Владимировна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
10
25
Записаться
Каргиева
Наталья Григорьевна
УЗИ-специалист
,
Хирург
,
Анестезиолог-реаниматолог
7.4
5
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...