  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Иванюта Ирина Николаевна
Иванюта Ирина Николаевна
6.0
0

Иванюта Ирина Николаевна

Зав. лабораторией
Стаж не указан
Читать полностью
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи