  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Иванова Валерия Михайловна
Иванова Валерия Михайловна
6.0
0

Иванова Валерия Михайловна

Стоматолог
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
George Group
ул. Светланская, 157
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи