  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Иванова Валентина Ивановна
Иванова Валентина Ивановна
6.0
0

Иванова Валентина Ивановна

Физиотерапевт
Стаж 51 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование по специальности "Физиотерапия", ВГМИ, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Сахалинская, 57
Консультация взрослых
Физиотерапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи