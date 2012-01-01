Врачи
Иванова Валентина Ивановна
6.0
0
Иванова Валентина Ивановна
Физиотерапевт
Стаж 51 год
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Усовершенствование по специальности "Физиотерапия", ВГМИ, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Сахалинская, 57
Консультация взрослых
Физиотерапевт
По запросу
