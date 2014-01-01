  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Иванова Ирина Григорьевна
Иванова Ирина Григорьевна
6.0
0

Иванова Ирина Григорьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское медицинское училище, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Сестринское дело в педиатрии", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Уткинская, 10
Консультация детей
Медицинская сестра (брат)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи