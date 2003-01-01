  1. Главная
Иванова Елена Васильевна
Иванова Елена Васильевна

Хирург
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2003 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл Детская хиpуpгия, 2014 г.
  • Сертифицированный цикл Эндоскопия, 2016 г.
  • Общее усовершенствование "Детская урология-андрология", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Хирург
