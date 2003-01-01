Врачи
Иванова Елена Васильевна
6.3
1
Иванова Елена Васильевна
Хирург
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2003 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл Детская хиpуpгия, 2014 г.
Сертифицированный цикл Эндоскопия, 2016 г.
Общее усовершенствование "Детская урология-андрология", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
1 отзыв
