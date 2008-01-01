  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Иванов Владимир Владимирович
Иванов Владимир Владимирович
6.3
1

Иванов Владимир Владимирович

Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Стоматологический факультет, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности "Стоматология общей практики", Северо-западный медицинский университет последипломного образования, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская стоматологическая поликлиника №1
ул. Уборевича, 14
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи