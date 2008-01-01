Врачи
Иванов Владимир Владимирович
6.3
1
Иванов Владимир Владимирович
Стоматолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Стоматологический факультет, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности "Стоматология общей практики", Северо-западный медицинский университет последипломного образования, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская стоматологическая поликлиника №1
ул. Уборевича, 14
Консультация взрослых
Стоматолог
1 отзыв
