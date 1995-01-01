Врачи
Иванов Иван Иванович
6.0
0
Иванов Иван Иванович
Акушер
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
Дальневосточный медицинский университет,факультет-акушерство, 1995-2000 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Женская констультация № 1 ,2000 г.-2010 г.
Адреса и стоимость приёма
A-dent
ул. Амурская, 57
Консультация взрослых
Акушер
500 р
Первичный приём взрослых
Акушер
1000 р
Вторичный приём взрослых
Акушер
500 р
0 отзывов
