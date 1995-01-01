  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Иванов Иван Иванович
Иванов Иван Иванович
6.0
0

Иванов Иван Иванович

Акушер
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный медицинский университет,факультет-акушерство, 1995-2000 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Женская констультация № 1 ,2000 г.-2010 г.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
A-dent
ул. Амурская, 57
Консультация взрослых
Акушер
500 р
Первичный приём взрослых
Акушер
1000 р
Вторичный приём взрослых
Акушер
500 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи