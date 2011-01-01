  1. Главная
Иванов Илья Борисович
6.0
0

Иванов Илья Борисович

Психиатр-нарколог
Стаж 15 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2010 г. окончания
  • Интернатура: "Психиатрия", ГБУВ ГКПБ №1, КПД, 2010 - 2011гг.
  • ГБОУ ВПО ВГМУ, ПП «Психиатрия-наркология», 2011 г.
Курсы повышения квалификации
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, ПК «Избранные вопросы психиатрии», 2016 г.
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, ПК "Избранные вопросы психиатрии-наркологии", 2015 г.
  • ФГБОУ ВО ТГМУ, ПК «Профпатология у рабочих вредных профессий», 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач психиатр-парнолог, ГБУЗ КПД, с 2011 г. понастоящее время
  • Врач психиатр, СДВ, январь - октябрь 2012 г.
  • Врач-психиатр, Мечников, Лечебно-Диагностический Центр, с ноября 2012 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Нерчинская, 42
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
