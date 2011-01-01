Иванов Илья Борисович
Стаж 15 лет
Консультация пациентов наркологического профиля по вопросам прерывания запоя, дезинтоксикационной терапии, проведения запретительных процедур, а также противорецидивного лечения.
Помощь в мотивации пациентов на лечение.
Диагностика и лечение психических расстройств, таких как депрессия, анорексия, неврозы, аффективные расстройства, тревожные состояния, страхи, панические атаки и др.
Купирование ААС, синдрома отмены при наркомании, кодирование от алкоголизма
Помощь в мотивации пациентов на лечение.
Диагностика и лечение психических расстройств, таких как депрессия, анорексия, неврозы, аффективные расстройства, тревожные состояния, страхи, панические атаки и др.
Купирование ААС, синдрома отмены при наркомании, кодирование от алкоголизма
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Нерчинская, 42
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
Загрузка комментариев...