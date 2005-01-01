Иванов Дмитрий Вячеславович
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
Кандидат медицинских наук, врач стоматолог-ортопед, гнатолог, руководитель стоматологической группы "Гарант".
Достижения
- Инновационный подход в стоматологической практике;
- Окончание аспирантуры в Берлине курс по протетической реабилитации по методике профессора Славичека;
- Звание Врач года 2013 на международном конкурсе в Германии;
- Награждение медалью Р. Коха за нестандартный подход в стоматологии;
- Окончание обучения в институте стоматологии в Лас-Вегасе LVI;
- Одержал победу в конкурсе "Клиника года - 2018. Приморский край" в номинации "Стоматолог года". "Комсомольская правда" - Владивосток.
Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Кирова, 45
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
2500 р
Стоматолог-гнатолог
По запросу
