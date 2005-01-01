  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Иванов Дмитрий Вячеславович
Иванов Дмитрий Вячеславович
6.6
1

Иванов Дмитрий Вячеславович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-гнатолог
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • 2004 г. Стоматология, базовое образование
  • 2005 г. Стоматология ортопедическая, интернатура
  • 2005 г. Стоматология общей практики, интернатура
Курсы повышения квалификации
  • 2007 г. «Современные стоматологические материалы и технологии производства компании «3М», как фактор повышения качества, изготовления и фиксации ортопедической конструкции»
  • 2007 г. «Основы принятия решения в имплантологии: хирургический и ортопедический аспекты»
  • 2007 г. «Клиническая гнатология с элементами функциональной диагностики»
Еще 17
Участие в ассоциациях
  • Член Российского Стоматологического Общества
  • Президент некоммерческого партнерства «Альянс врачей эстетической, функциональной и междисциплинарной стоматологии Приморского края»
  • Участник III-го МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ СТОМАТОЛОГИИ- BOSTON INSTITUTE OF AESTHETIC DENTISTRY​, 2013 г.
Еще 2
Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Гарант
Владивосток, ул. Кирова, 45
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
2500 р
Стоматолог-гнатолог
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи