Иванинова Татьяна Михайловна

6.0
0

Медицинская сестра (брат)
Стаж 28 лет
Информация о враче
Образование
  • Бийское медицинское училище, 1970 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Сестринское дело", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
