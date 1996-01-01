  1. Главная
Иваница Алексей Савельевич
6.0
0

Иваница Алексей Савельевич

Терапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • "Лечебное дело", 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности "Терапия", 2015 г.
  • Фиброскан, гг. Владивосток, Москва
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов

