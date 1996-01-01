Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Иваница Алексей Савельевич
6.0
0
Иваница Алексей Савельевич
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
"Лечебное дело", 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности "Терапия", 2015 г.
Фиброскан, гг. Владивосток, Москва
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Новохатний
Федор Николаевич
Терапевт
6.3
1
Записаться
Копылова
Людмила Михайловна
Терапевт
6.9
3
Записаться
Смирнова
Наталия Николаевна
Терапевт
7.1
5
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...