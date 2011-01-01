  1. Главная
Иваненко Наталья Николаевна
6.0
0

Иваненко Наталья Николаевна

Зубной техник
Стаж 33 года
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Зубной техник, стоматологическая клиника "Дентал-Мастер", с 2011 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Дентал Мастер
ул. Бурачка, 17
0 отзывов

