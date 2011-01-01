Врачи
Иваненко Наталья Николаевна
Иваненко Наталья Николаевна
Зубной техник
Стаж 33 года
Зубной техник, стоматологическая клиника "Дентал-Мастер", с 2011 г. по настоящее время
Дентал Мастер
ул. Бурачка, 17
