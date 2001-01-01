Врачи
Иваненко Марина Георгиевна
6.0
0
Иваненко Марина Георгиевна
Педиатр
,
Рефлексотерапевт
Стаж 42 года / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1977 - 1983 гг.
Курсы повышения квалификации
Специализация по рефлексотерапии, 1990 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Ассистент кафедры Нормальной физиологии, ВГМИ, 1986 - 1990 гг.
Рефлексотерапевт, КБВВиТ, 1990 - 2001 гг.
Рефлексотерапевт, Краевая больница №1, 2001 - 2004 гг.
Рефлексотерапевт, ООО "Инь-Янь", 2004 - 2010 гг.
Рефлексотерапевт, ООО "Артротис", 2010 г. - по наст. время
Рефлексотерапевт, Детская поликлиника №3, 2013 г. - по наст. время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Консультация детей
Рефлексотерапевт
