  3. Иваненко Марина Георгиевна
Иваненко Марина Георгиевна
6.0
0

Иваненко Марина Георгиевна

Педиатр, Рефлексотерапевт
Стаж 42 года / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1977 - 1983 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Специализация по рефлексотерапии, 1990 г.
Опыт работы
  • Ассистент кафедры Нормальной физиологии, ВГМИ, 1986 - 1990 гг.
  • Рефлексотерапевт, КБВВиТ, 1990 - 2001 гг.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Консультация детей
Рефлексотерапевт
