Иваненко Любовь Николаевна
5.7
1

Иваненко Любовь Николаевна

Уролог, Уролог-андролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Детская урология и андрология, г. Владивосток
  • Уронефрологическая патология у детей, г. Владивосток
  • Актуальные вопросы инфекционной патологии детского и подросткового возраста, г. Владивосток
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Первичный приём детей
Уролог
По запросу
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём детей
Уролог-андролог
1380 р
Вторичный приём детей
Уролог-андролог
1150 р
Здоровей-ка
пр-т Океанский, 54
Первичный приём детей
Уролог-андролог
1380 р
Вторичный приём детей
Уролог-андролог
1150 р
1 отзыв

