Иваненко Любовь Николаевна
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
пр-т Острякова, 27
Первичный приём детей
Уролог
По запросу
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём детей
Уролог-андролог
1380 р
Вторичный приём детей
Уролог-андролог
1150 р
пр-т Океанский, 54
Первичный приём детей
Уролог-андролог
1380 р
Вторичный приём детей
Уролог-андролог
1150 р
