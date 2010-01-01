Иванец Инна Валерьевна

Производит лечение острой и хронической ЛОР-патологии. Ответственная за раздел журнала ВАК «Вестник оториноларингологии – По страницам зарубежной печати (Москва)

Имеет более 70 печатных работ, в том числе в Национальном руководстве и монографиях.