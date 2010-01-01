  1. Главная
Иванец Инна Валерьевна
Лор (оториноларинголог)

Лор (оториноларинголог)
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • РГМУ им НИ Пирогова, Врач - лечебник, г. Москва, 1988 год окончания
  • Ординатура РГМУ им НИ Пирогова, г. Москва, 1988 - 1990 гг.
  • Аспирантура РГМУ им НИ Пирогова, г. Москва, 1990 - 1992 гг.
Курсы повышения квалификации
  • ПК "Вопросы оториноларингологии", 2016 г.
Опыт работы
  • Ассистент, доцент, профессор кафедры оториноларингологии лечебного факультета РГМУ им НИ Пирогова (Москва), 1992 г. – по настоящее время
  • Поликлиника МЭРТ, врач- оториноларинголог, 2010 - 2013 гг.
Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
