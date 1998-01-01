Врачи
Иванцова Наталия Владимировна
Иванцова Наталия Владимировна
Окулист (офтальмолог)
Стаж 35 лет
Информация о враче
Образование
ВГМИ, педиатрический факультет, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
СЦ на базе ВГМУ 1998 г. 2003 г. 2008 г. и ККБ№2, сертификат врача- офтальмолог
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-педиатр, Детское медобъединение № 1
Врач-офтальмолог, Детская поликлиника № 1
Врач-офтальмолог, ГУЗ «ПКВФД»
Адреса и стоимость приёма
Врачебно-физкультурный диспансер
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
