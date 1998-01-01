Иванцова Наталия Владимировна

  1. Главная
Окулист (офтальмолог)
Стаж 35 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, педиатрический факультет, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • СЦ на базе ВГМУ 1998 г. 2003 г. 2008 г. и ККБ№2, сертификат врача- офтальмолог
Опыт работы
  • Врач-педиатр, Детское медобъединение № 1
  • Врач-офтальмолог, Детская поликлиника № 1
  • Врач-офтальмолог, ГУЗ «ПКВФД»
Адреса и стоимость приёма
Врачебно-физкультурный диспансер
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
