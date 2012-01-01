  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Иванчук Ирина Васильевна
Иванчук Ирина Васильевна
6.3
1

Иванчук Ирина Васильевна

Врач ЛФК
Стаж 36 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Санитарно-гигиенический факультет, 1986 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Консультация детей
Врач ЛФК
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи