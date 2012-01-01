Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Иванчук Ирина Васильевна
6.3
1
Иванчук Ирина Васильевна
Врач ЛФК
Стаж 36 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Санитарно-гигиенический факультет, 1986 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Консультация детей
Врач ЛФК
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Ярулина
Татьяна Александровна
Нейрохирург
,
Врач ЛФК
,
Реабилитолог
6.6
2
Записаться
Аблаева
Татьяна Викторовна
Врач ЛФК
6.0
0
Записаться
Миненко
Ирина Анатольевна
Врач ЛФК
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...