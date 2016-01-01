Врачи
Ивахненко (Чумичева) Виолетта Сергеевна
6.3
1
Ивахненко (Чумичева) Виолетта Сергеевна
Стоматолог
Стаж 9 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет , факультет - Стоматология , 2016г. Ординатура - стоматология детская, 2018г
Курсы повышения квалификации
Углубленный курс «Трехмерная радиодиагностика челюстно-лицевой области», Рогацкин Д.В 2017г
«Кариес - идентификация, профилактика, лечение», Скатова Е.А. 2018г
Авторский курс «Реставрация молочных зубов», Адаева Н.В. 2018г
«Травма постоянных (и немножко молочных) зубов у детей и подростков», Киселев Д. 2019г
«Лечение осложненного кариеса сформированных и несформированных временных зубов», Небольсина Е.В. 2019г
«Пульпиты», Сарышева О. 2020г
Авторский курс «Direct posrerior. Прямые реставрации жевательной группы зубов», Карпенко Р. 2020г
«Изоляция и фотопротокол на детском приеме», Сарышева О. 2020г
«Реставрация контактного пункта», Пола П. 2021г
Авторский курс «Лечение пульпитов и периодонтитов в детской стоматологии. Острая боль на детском приеме», Гецман А.В. 2021г
Авторский курс «Все о реставрации передних зубов. Как сделать доступно и красиво. Травмы, апексогенез, апексификация», Саркаров И.С. 2021г
Авторский курс «Прямая реставрация, class 1/ class 2», Беретарь Р. 2021г
«Цифровая фотография в стоматологии», Пачина Е. 2022г
“Коронки элементарно.Фронтальная группа временных зубов», Крылов К. 2022г
«Лечение постоянных зубов с несформированным корнем у детей и подростков. Эндодонтическое лечение травмированных зубов», Болячин А. 2023г
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Стоматология «Life» (ранее «Дентонекс»), г. Владивосток, 2022г — н. в. Врач детский стоматолог
МЦ «Аленка», г. Владивосток, 2021 — 2022гг Врач детский стоматолог
Детская стоматология «George Dental Group», г. Владивосток, 2020 — 2021гг Врач детский стоматолог
Детская стоматология «Dental fantasy», г. Москва, 2019 — 2020гг Врач детский стоматолог
Детская стоматология «George Dental Group», г. Владивосток 2016 — 2019гг Врач детский стоматолог
Адреса и стоимость приёма
Life
Владивосток, ул. Русская, 66
Первичный приём детей
Стоматолог
1800 р
1 отзыв
