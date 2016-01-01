  1. Главная
Ивахненко (Чумичева) Виолетта Сергеевна
6.3
1

Ивахненко (Чумичева) Виолетта Сергеевна

Стоматолог
Стаж 9 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет , факультет - Стоматология , 2016г. Ординатура - стоматология детская, 2018г
Курсы повышения квалификации
  • Углубленный курс «Трехмерная радиодиагностика челюстно-лицевой области», Рогацкин Д.В 2017г
  • «Кариес - идентификация, профилактика, лечение», Скатова Е.А. 2018г
  • Авторский курс «Реставрация молочных зубов», Адаева Н.В. 2018г
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Стоматология «Life» (ранее «Дентонекс»), г. Владивосток, 2022г — н. в. Врач детский стоматолог
  • МЦ «Аленка», г. Владивосток, 2021 — 2022гг Врач детский стоматолог
  • Детская стоматология «George Dental Group», г. Владивосток, 2020 — 2021гг Врач детский стоматолог
Адреса и стоимость приёма
Life
Владивосток, ул. Русская, 66
Первичный приём детей
Стоматолог
1800 р
