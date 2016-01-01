Ивахненко Алексей Александрович
Стаж 8 лет
ул. Бурачка, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
950 р
Стоматолог-имплантолог
950 р
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
500 р
Стоматолог-имплантолог
500 р
ул. Давыдова, 35
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
1500 р
Стоматолог-имплантолог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
600 р
Стоматолог-имплантолог
600 р
Владивосток, ул. Русская, 66
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
1800 р
Стоматолог-имплантолог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
600 р
Стоматолог-имплантолог
600 р
