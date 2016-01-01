  1. Главная
Ивахненко Алексей Александрович
7.2
4

Ивахненко Алексей Александрович

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 8 лет
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет Стоматология. Базовое образование, 2016г
  • Стоматология хирургическая Ординатура, 2018г
Курсы повышения квалификации
  • Российская Медицинская академия Непрерывного Профессионального Образования (РМАНПО), стоматология хирургическая 2023г
Адреса и стоимость приёма
Дентал Мастер
Доступна онлайн запись
ул. Бурачка, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
950 р
Стоматолог-имплантолог
950 р
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
500 р
Стоматолог-имплантолог
500 р
Эльтурион
ул. Давыдова, 35
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
1500 р
Стоматолог-имплантолог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
600 р
Стоматолог-имплантолог
600 р
Life
Владивосток, ул. Русская, 66
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
1800 р
Стоматолог-имплантолог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
600 р
Стоматолог-имплантолог
600 р
4 отзыва

