Истомина Наталия Сергеевна
Истомина Наталия Сергеевна

Рентгенолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет, Лечебный факультет, 2013 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Рентгенология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55/3
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
