  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ищенко Татьяна Витальевна
Ищенко Татьяна Витальевна
6.0
0

Ищенко Татьяна Витальевна

Ассистент стоматолога
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Гелиодент
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 1А
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи