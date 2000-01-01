  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Исакова Марина Александровна
Исакова Марина Александровна
6.0
0

Исакова Марина Александровна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Анестезиология и реаниматология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Гелиодент
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 1А
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи