Интелегатор Надежда Никитична
9.4
13
Интелегатор Надежда Никитична
Педиатр
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Педиатрический факультет ВГМИ, 1982 г. окончания
Курс одногодичной интернатуры на базе ДГКБ №1 по циклу «Педиатрия», 1982-1983 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификат по педиатрии СЦ на базе ВГМУ, апрель – май, 2011 г.
СЦ "Общее усовершенствование по педиатрии", 1988 г.
ТУ "Актуальные вопросы педиатрии", 1996 г.
ТУ "Ранняя диагностика врожденных пороков у детей", 2000 г.
СЦ "Избранные вопросы педиатрии и детской хирургии", 2001 г.
ТУ "Традиционные системы оздоровления", 2003 г.
ТУ "Актуальные вопросы неонатологии", 2005 г.
ТУ "Основы превентивной педиатрии и детской реабилитации"
ТУ "Подростковая медицина"
СЦ "Педиатрия", 2006 г.
СЦ "Педиатрия", 2011 г.
ТУ "Избр. вопросы андрологии и урологии", 2011 г.
2020 г. СЦ «Педиатрия»
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Участковый врач педиатр, детская поликлиника № 9, 1983 - 2011 гг.
Врач педиатр, детская клиника "Детка Групп", с 2012 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Детка Групп
пер. Камский, 5
Первичный приём детей
Педиатр
1500 р
13 отзывов
