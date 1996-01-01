  1. Главная
Интелегатор Надежда Никитична
9.4
13

Интелегатор Надежда Никитична

Педиатр
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Педиатрический факультет ВГМИ, 1982 г. окончания
  • Курс одногодичной интернатуры на базе ДГКБ №1 по циклу «Педиатрия», 1982-1983 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по педиатрии СЦ на базе ВГМУ, апрель – май, 2011 г.
  • СЦ "Общее усовершенствование по педиатрии", 1988 г.
  • ТУ "Актуальные вопросы педиатрии", 1996 г.
Еще 10
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Участковый врач педиатр, детская поликлиника № 9, 1983 - 2011 гг.
  • Врач педиатр, детская клиника "Детка Групп", с 2012 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Детка Групп
пер. Камский, 5
Первичный приём детей
Педиатр
1500 р
13 отзывов

