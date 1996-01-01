  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Илюшина Анна Николаевна
Илюшина Анна Николаевна
7.8
6

Илюшина Анна Николаевна

Педиатр
Стаж 28 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрия, 1990 - 1996 гг.
Курсы повышения квалификации
  • ПК "Педиатрия", ВГМУ, 2014 г.
  • ПК «Педиатрия», ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», 2019 г.
Участие в ассоциациях
  • Союз педиатров России
Опыт работы
  • Врач-педиатр, МУЗ «Детская поликлиника №7», г. Владивосток, 1997 - 2011 гг.
  • Врач-педиатр, ООО «Детская клиника Аленка», 2011 - 2017 гг.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Педиатр
1500 р
6 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи