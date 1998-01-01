Ильинская Лариса Васильевна

Повышение квалификации во Владивостокском государственном медицинском университете по программе «Патология шейки матки. Кольпоскопия», 2001 г.

Повышение квалификации в ВГМУ по программе «Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии», итоговая работа на тему «Сифилис и беременность», 2004 г.

Повышение квалификации в ВГМУ по ТУ «Инфекции передаваемые половым путем. ВИЧ-инфекция», 2005 г.