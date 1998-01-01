  1. Главная
Ильинская Лариса Васильевна
5.8
1

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, 1992 - 1998 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации во Владивостокском государственном медицинском университете по программе «Патология шейки матки. Кольпоскопия», 2001 г.
  • Повышение квалификации в ВГМУ по программе «Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии», итоговая работа на тему «Сифилис и беременность», 2004 г.
  • Повышение квалификации в ВГМУ по ТУ «Инфекции передаваемые половым путем. ВИЧ-инфекция», 2005 г.
Участие в ассоциациях
  • Ассистент кафедры акушерства и гинекологии ВГМУ
Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Парацельс
ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Акушер-гинеколог
По запросу
1 отзыв

