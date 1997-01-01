Врачи
Ильинская Илона Геннадьевна
Ильинская Илона Геннадьевна
Травматолог-ортопед
Стаж 26 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1997г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Травматология и ортопедия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №5
ул. Калинина, 78
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
2 отзыва
