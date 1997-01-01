  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ильинская Илона Геннадьевна
Ильинская Илона Геннадьевна
6.1
2

Ильинская Илона Геннадьевна

Травматолог-ортопед
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1997г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Травматология и ортопедия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №5
ул. Калинина, 78
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи