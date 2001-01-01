Ильина Ольга Викторовна

Владивостокский педагогический колледж, специальность «Руководитель малокомплектного дошкольного учреждения», 2001 г. окончания
ДВГУ по специальности «Социальная работа», специализация «Социальная работа с семьей и детьми», 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации
ПК по специальности «Сенсорная интеграция. Инновация. Интерпретация. Интервенция», АНО «Центр инновационных технологий развития и социальной адаптации «Мир ощущений», 2016 г.
ПК по специальности «Коррекционная работа на основе поведенческого анализа – АВА. Фундаментальные концепции , принципы и методы поведенческого анализа». Центр дистанционного обучения прикладной анализ поведения, 2016 г.
Загрузка комментариев...