Ильина Ольга Викторовна
6.3
1

Врач ЛФК
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский педагогический колледж, специальность «Руководитель малокомплектного дошкольного учреждения», 2001 г. окончания
  • ДВГУ по специальности «Социальная работа», специализация «Социальная работа с семьей и детьми», 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ПК по специальности «Сенсорная интеграция. Инновация. Интерпретация. Интервенция», АНО «Центр инновационных технологий развития и социальной адаптации «Мир ощущений», 2016 г.
  • ПК по специальности «Коррекционная работа на основе поведенческого анализа – АВА. Фундаментальные концепции , принципы и методы поведенческого анализа». Центр дистанционного обучения прикладной анализ поведения, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Панда Мед
ул. Горная, 33
Первичный приём детей
Врач ЛФК
По запросу
1 отзыв

