Ильина Наталья Викторовна
Ильина Наталья Викторовна

Неонатолог
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Неонатология, Общее усовершенствование, 2012 г.
Опыт работы
  • Врач-неонатолог отделения Патологии новорожденных №2, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Неонатолог
По запросу
