Ильина Альбина Александровна
Ильина Альбина Александровна
Окулист (офтальмолог)
Стаж 57 лет
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебное дело, 1968 г. окончания
Первичная специализация по специальности "Офтальмология", 1968 г.
Специализация по специальности "Офтальмология", 1980-1981 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Офтальмология", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 4
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
