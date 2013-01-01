  1. Главная
Ильина Альбина Александровна
6.0
1

Окулист (офтальмолог)
Стаж 57 лет
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебное дело, 1968 г. окончания
  • Первичная специализация по специальности "Офтальмология", 1968 г.
  • Специализация по специальности "Офтальмология", 1980-1981 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Офтальмология", ТГМУ, 2013 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 4
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
1 отзыв

