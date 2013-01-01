Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Ильин Владимир Николаевич
6.0
0
Ильин Владимир Николаевич
Окулист (офтальмолог)
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1992 г. окончания
Интернатура по специальности "Офтальмология", 1992-1993 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Офтальмология", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 4
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Тургенев
Денис Викторович
Окулист (офтальмолог)
6.0
0
Записаться
Ручкин
Михаил Петрович
Окулист (офтальмолог)
6.3
1
Записаться
Пестрякова
Яна Феликсовна
Окулист (офтальмолог)
6.2
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...