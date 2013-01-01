  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ильин Владимир Николаевич
Ильин Владимир Николаевич
6.0
0

Ильин Владимир Николаевич

Окулист (офтальмолог)
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1992 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Офтальмология", 1992-1993 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Офтальмология", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 4
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи