Ильичева Лариса Александровна
6.0
0

Кардиолог
Стаж 27 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1997 г. окончания
  • Клиническая интернатура по специальности "Терапия", 1998 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Кардиология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 7
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
Санас
пр-т Океанский, 107
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
