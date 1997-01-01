Врачи
Ильичева Лариса Александровна
Ильичева Лариса Александровна
Кардиолог
Стаж 27 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1997 г. окончания
Клиническая интернатура по специальности "Терапия", 1998 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Кардиология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 7
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
Санас
пр-т Океанский, 107
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
