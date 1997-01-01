  1. Главная
Ихтонова Наталья Николаевна
Ихтонова Наталья Николаевна

Кардиолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Кардиология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
